Разработка нового продукта методом lean startup (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
2018, Разработка нового продукта методом lean startup. Серия 14
Образовательные, Образовательные12+
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О сериале
Автор курса: Андрей Сапожников — продакт-менеджер в «Яндексе».
Андрей Сапожников, руководитель проектов в компании «АТ-Консалтинг», научит вас практическому использованию стратегии lean-мышления в управлении вашим проектом.
Курс полезен для предпринимателей и менеджеров пр�оекта, которые продвигают свои продукты, услуги, используя лэндинги, персональные и корпоративные сайты. Изучите основные принципы lean-мышления и начните их применять, чтобы запускать новые продукты или стартапы быстрее и лучше.
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