Разноцветная комедия. Сезон 1. Серия 19
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Разноцветная комедия
1-й сезон
19-я серия

Разноцветная комедия (сериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

2019, Mixed-ish
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Спин-офф «Черной комедии», рассказывающий о Рэйнбоу Джонсон, которая родилась в смешанной семье. Вы увидите, какие трудности героине пришлось пережить в детстве, ведь в обществе с исключительно формальной толерантностью для белых она слишком черная, а для черных — слишком белая.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разноцветная комедия»

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