7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 13 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Из этого урока вы узнаете о том, как разные группы живых организмов справляются с проблемой самовоспроизведения, то есть размножения. Каждый живой организм смертен, тем не менее жизнь существует на Земле уже более трех миллиардов лет. Это возможно благодаря тому, что живые организмы не только способны восстанавливать свой организм, регенерировать и приспосабливаться к окружающей среде, но и оставлять потомство, которое продолжает эстафету жизни. Основные способы размножения животных ; это половое и бесполое ; с ними вы и познакомитесь. Вы узнаете о том, чем отличается размножение представителей разных типов царства Животные, и сможете сравнить способы размножения, характерные для животных, которые ведут разный образ жизни. Также вы узнаете, как человек использует знания о способах размножения животных в своей практической деятельности.





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