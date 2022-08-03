8 класс. География (сериал, 2020) сезон 10 серия 6 смотреть онлайн

Данный видеоурок предназначен для самостоятельного изучения темы Размещение населения России. Вы узнаете о том, как размещается население России, что такое средняя плотность населения, какова она в разных районах страны и в чем ее отличие от плотности населения в других странах также узнаете о таких понятиях, как главная полоса расселения и зона севера.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

