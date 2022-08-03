WinkДетям10 класс. ГеографияГеография населения мираРазмещение и миграции населения
10 класс. География (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
6.92020, Размещение и миграции населения
Образовательные18+
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О сериале
Данный урок «Размещение и миграции населения»
сформирует у вас знания об особенностях размещения населения о многообразии и больших масштабах современной миграции населения. Вы поймете, с чем связана современная мобильность населения. Учитель подробно объяснит причины миграции, расскажет о том, какие страны и регионы являются поставщиками мигрантов, а какие – их новым домом, пусть даже и на время или навсегда…
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