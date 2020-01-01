WinkДетям3 класс. МатематикаПриемы устных вычисленийРазличные способы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн
7.02020, Различные способы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями
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Данный урок посвящен теме «Различные способы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями». Здесь мы продолжим знакомс�тво с различными способами устных вычислений примеров на сложение и вычитание чисел, оканчивающихся нулями. Мы рассмотрим способ представления числа в виде количества сотен и десятков, способ замены одного числа на сумму удобных слагаемых, а также способ представления чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
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