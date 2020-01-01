WinkДетям3 класс. Русский языкНаша речьРазговорная и книжная речь
3 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
6.72020, Разговорная и книжная речь
Образовательные0+
О сериале
На этом уроке вы узнаете, от чего зависят наши высказывания, какую речь называют разговорной, а какую книжной, где она используется
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
