Разделение (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

«Разделение», сериал 2022 года, рассказывает о мрачной и загадочной биотехнологической корпорации Lumon Industries, которая использует радикальную медицинскую процедуру под названием «разделение». Эта процедура разделяет воспоминания сотрудников на две отдельные части: рабочую и личную.



С помощью имплантированного в мозг устройства «разделенные» сотрудники, такие как Марк, буквально проживают две разные жизни. Внутри Lumon у них нет воспоминаний о своей «внешней» жизни, а за пределами корпорации они не помнят ничего о своей работе. Марк руководит отделом уточнения макроданных, где вместе с коллегами Диланом и Ирвингом он занимается загадочной работой, смысл которой им неясен. Жизнь «внутреннего» Марка осложняется появлением новой сотрудницы, Хелли, которая яростно протестует против своего разделенного существования. Марк пытается сбалансировать управление своим отделом и недовольство тоталитарной атмосферой. Тем временем в жизни за пределами корпорации тоже не все так просто: Марк сталкивается с личными причинами, которые и привели его к решению «разделиться». Секреты Lumon просачиваются во «внешний» мир Марка, ставя под угрозу его существование и заставляя его усомниться во всем, что он знает.



Сможет ли Марк снова стать «цельным» человеком? «Разделение» — сериал с 2022 года исследует темы идентичности, контроля, свободы воли и цены, которую люди готовы заплатить за избавление от боли.

