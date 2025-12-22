Разделение (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
«Разделение», сериал 2022 года, рассказывает о мрачной и загадочной биотехнологической корпорации Lumon Industries, которая использует радикальную медицинскую процедуру под названием «разделение». Эта процедура разделяет воспоминания сотрудников на две отдельные части: рабочую и личную.
С помощью имплантированного в мозг устройства «разделенные» сотрудники, такие как Марк, буквально проживают две разные жизни. Внутри Lumon у них нет воспоминаний о своей «внешней» жизни, а за пределами корпорации они не помнят ничего о своей работе. Марк руководит отделом уточнения макроданных, где вместе с коллегами Диланом и Ирвингом он занимается загадочной работой, смысл которой им неясен. Жизнь «внутреннего» Марка осложняется появлением новой сотрудницы, Хелли, которая яростно протестует против своего разделенного существования. Марк пытается сбалансировать управление своим отделом и недовольство тоталитарной атмосферой. Тем временем в жизни за пределами корпорации тоже не все так просто: Марк сталкивается с личными причинами, которые и привели его к решению «разделиться». Секреты Lumon просачиваются во «внешний» мир Марка, ставя под угрозу его существование и заставляя его усомниться во всем, что он знает.
Сможет ли Марк снова стать «цельным» человеком? «Разделение» — сериал с 2022 года исследует темы идентичности, контроля, свободы воли и цены, которую люди готовы заплатить за избавление от боли.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- Режиссёр
Бен
Стиллер
- ЗЧАктёр
Зак
Черри
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- Актёр
Джон
Туртурро
- ТТАктёр
Трэмелл
Тиллман
- ДТАктриса
Джен
Таллок
- БЛАктриса
Бриттни
Лоуэр
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Адам
Скотт
- КБСценарист
Крис
Блэк
- ДКПродюсер
Джеки
Кон
- Продюсер
Бен
Стиллер
- ПАПродюсер
Патриша
Аркетт
- ДХХудожник
Джереми
Хиндл
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро