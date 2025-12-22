WinkСериалыРазделение1-й сезон7-я серия
Разделение (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
7.52022, Разделение. Сезон 1. Серия 7
Фантастика, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Руководство компании Lumon Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Марк соглашается на процедуру, но вскоре начинает сомневаться в правильности своего выбора.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- Режиссёр
Бен
Стиллер
- ЗЧАктёр
Зак
Черри
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- Актёр
Джон
Туртурро
- ТТАктёр
Трэмелл
Тиллман
- ДТАктриса
Джен
Таллок
- БЛАктриса
Бриттни
Лоуэр
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Адам
Скотт
- КБСценарист
Крис
Блэк
- ДКПродюсер
Джеки
Кон
- Продюсер
Бен
Стиллер
- ПАПродюсер
Патриша
Аркетт
- ДХХудожник
Джереми
Хиндл
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро