Дмитрий «Гоблин» Пучков говорит о шпионском детективе «ГДР», вспоминая о своей жизни в Восточной Германии и делясь фактами из истории СССР. Чтобы познакомиться с субъективным взглядом блогера на полюбившийся проект Wink, смотрите, что расскажет Дмитрий Пучков о сериале «ГДР».



Дмитрий Юрьевич Пучков знает о Восточной Германии времен Холодной войны не понаслышке. Поэтому его и заинтересовал шпионский детектив «ГДР», каждую серию которого он решил разобрать в отдельном ролике. Знаменитый блогер и переводчик обсуждает, насколько сериал вышел достоверным, что оказалось плодом воображения авторов и как точно создателям удалось передать антураж и настроение одного из самых напряженных периодов мировой истории.



Взгляните на приключения капитана Александра Нечаева по-новому — включайте разбор Гоблином сериала «ГДР».

