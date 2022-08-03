Райское местечко (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыРайское местечко1-й сезон1-я серия
О сериале
Зимой 1934 года Гарольд Хэвен, проживавший в затерянной среди снегов хижине в канадской провинции Онтарио, бесследно пропал. И хотя полиция обыскала все близлежащие леса и исследовала дно соседнего озера, тело так и не нашли, и больше о нем никто никогда не слышал. Дело закрыли, сочтя версию суицида наиболее вероятной. Спустя 85 лет внучатый племянник Гарольда во втором поколении, Майк, намерен развеять все тайны вместе с лучшим другом Джексоном.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время30 мин / 00:30
7.0 IMDb