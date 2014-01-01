Райские птицы (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkДетямРайские птицы1-й сезон2-я серия
2014, Райские птицы. Серия 2
Документальный6+
О сериале
В глубинах тропических лесов Папуа-Новой Гвинеи обитают удивительной красоты райские птицы — существа настолько невероятные, что первые европейцы посчитали, что они упали с небес. У зрителя есть возможность полюбоваться и изучить этих сказочных пернатых.
