Район тьмы. Серия 7
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Район тьмы (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2016, Район тьмы. Серия 7
Драмы, Триллеры18+

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Сюжет

Черная ночь неспящего мегаполиса. Темные переулки спальных районов. В этом городе, настоящем городе грехов, каждое мгновение происходит нечто жуткое и вместе с тем обыденное: кто-то сегодня умрет, кто-то погубит себя. Герои реальны, они живут рядом с нами. Но район тьмы не имеет географии. В каждом тьма. Иногда она выходит наружу. И каждый делает выбор, выпустить свою темноту или… остаться человеком.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Район тьмы»

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