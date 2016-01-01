Район тьмы (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Черная ночь неспящего мегаполиса. Темные переулки спальных районов. В этом городе, настоящем городе грехов, каждое мгновение происходит нечто жуткое и вместе с тем обыденное: кто-то сегодня умрет, кто-то погубит себя. Герои реальны, они живут рядом с нами. Но район тьмы не имеет географии. В кажд�ом тьма. Иногда она выходит наружу. И каждый делает выбор, выпустить свою темноту или… остаться человеком.



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