Район тьмы (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Драма, Комедия

О сериале

Черная ночь неспящего мегаполиса. Темные переулки спальных районов. В этом городе, настоящем городе грехов, каждое мгновение происходит нечто жуткое и вместе с тем обыденное: кто-то сегодня умрет, кто-то погубит себя. Герои реальны, они живут рядом с нами. Но район тьмы не имеет географии. В каждом тьма. Иногда она выходит наружу. И каждый делает выбор, выпустить свою темноту или… остаться человеком.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

