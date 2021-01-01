Раулин Пэйва vs Шон О Мэли
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Las Vegas 45
1-й сезон
Раулин Пэйва vs Шон О Мэли

UFC Fight Night Las Vegas 45 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.62021, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

На UFC 269 прошли два боя за чемпионский титул. Дастин Порье, одержавший победу над Конором МакГрегором на UFC 264, получил шанс сразится за пояс с действующим Чемпионом лeгкого дивизиона Чарльзом Оливейрой. В женском легчайшем весе Аманда Нунес вышла на шестую защиту титула. Еe соперницей стала Джулианна Пенья, победительница The Ultimate Fighter.

Сериал Раулин Пэйва vs Шон О Мэли 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спорт
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг