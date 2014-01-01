Расцвет великих Империй. Серия 3
Wink
Детям
Расцвет великих Империй
1-й сезон
3-я серия

Расцвет великих Империй (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2014, Расцвет великих Империй. Серия 3
Документальный6+

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О сериале

От Древнего Рима до монгольского ига, от Британской империи до США, сверхдержавы 20 века. Что сделало эти государства великими? Путешествие длительностью в две тысячи лет за секретом глобального господства.

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Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

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