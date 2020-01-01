Расти-механик. Сезон 3. Серия 15
Wink
Детям
Расти-механик
3-й сезон
15-я серия

Расти-механик (мультсериал, 2020) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн

7.92020, Rusty Rivets
Мультсериалы0+

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Сюжет

Расти – юный изобретатель и настоящий мастер конструкторского дела, которому под силу создать всe, что угодно – от радиоуправляемого динозавра до реактивного муравья. Вместе с маленьким гением зрители мультсериала окунуться в удивительный мир инженерии и получат множество полезных знаний.

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Рейтинг

5.2 IMDb