Расти-механик. Сезон 2. Серия 19
Wink
Детям
Расти-механик
2-й сезон
19-я серия

Расти-механик (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

7.92018, Rusty Rivets
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Расти – юный изобретатель и настоящий мастер конструкторского дела, которому под силу создать всe, что угодно – от радиоуправляемого динозавра до реактивного муравья. Вместе с маленьким гением зрители мультсериала окунуться в удивительный мир инженерии и получат множество полезных знаний.

Сериал Расти-механик 2 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

5.2 IMDb