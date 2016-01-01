Расти-механик (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Расти – юный изобретатель и настоящий мастер конструкторского дела, которому под силу создать всe, что угодно – от радиоуправляемого динозавра до реактивного муравья. Вместе с маленьким гением зрители мультсериала окунуться в удивительный мир инженерии и получат множество полезных знаний.

