Расследования Фрэнки Дрейк (сериал, 2019) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал расскажет о Фрэнки Дрейк - первой в городе женщине, ставшей частным детективом, действующей в канадском городе Торонто в 20-е годы прошлого века. Фрэнки, обладая всеми качествами, присущими хорошему детективу, вместе со своей помощницей Труди берeтся за расследование самых сложных и зап�утанных дел - даже таких, где, казалось бы, нет никаких улик.



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