Расследования Фрэнки Дрейк (сериал, 2019) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн
8.02019, Frankie Drake Mysteries
Комедия, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал расскажет о Фрэнки Дрейк - первой в городе женщине, ставшей частным детективом, действующей в канадском городе Торонто в 20-е годы прошлого века. Фрэнки, обладая всеми качествами, присущими хорошему детективу, вместе со своей помощницей Труди берeтся за расследование самых сложных и запутанных дел - даже таких, где, казалось бы, нет никаких улик.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РНРежиссёр
Руба
Надда
- ССРежиссёр
Садс
Сазерленд
- Режиссёр
Питер
Стеббингс
- ЭЛРежиссёр
Элинор
Линдо
- ЛЛАктриса
Лорен
Ли Смит
- ШРАктриса
Шантель
Райли
- РЛАктриса
Ребекка
Лиддьярд
- ШМАктриса
Шаррон
Мэтьюз
- Актриса
Венди
Крюсон
- ГЛАктриса
Грэйс
Линн Кунг
- Актёр
Энтони
Лемке
- ДСАктёр
Джонатан
Суза
- РВАктёр
Ромэйн
Вейт
- КРАктриса
Карен
Робинсон
- КХСценарист
Кэрол
Хэй
- АСХудожник
Армандо
Сгригнуоли
- ГЧХудожник
Глен
Чарльз Лэндри
- РУХудожница
Райчел
Уилкс
- МСМонтажёр
Марк
Сандерс
- КФОператор
Кристин
Филдхаус
- РККомпозитор
Роберт
Карли