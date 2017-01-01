Расследования Фрэнки Дрейк. Сезон 2. Серия 5
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Расследования Фрэнки Дрейк
2-й сезон
5-я серия

Расследования Фрэнки Дрейк (сериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.02017, Frankie Drake Mysteries
Комедии, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал расскажет о Фрэнки Дрейк - первой в городе женщине, ставшей частным детективом, действующей в канадском городе Торонто в 20-е годы прошлого века. Фрэнки, обладая всеми качествами, присущими хорошему детективу, вместе со своей помощницей Труди берeтся за расследование самых сложных и запутанных дел - даже таких, где, казалось бы, нет никаких улик.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расследования Фрэнки Дрейк»

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