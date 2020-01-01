Расследования авиакатастроф 20 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2020, Расследования авиакатастроф 20. Сезон 1. Серия 4
Документальные18+
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Сюжет
После каждой авиакатастрофы следователи тщательно изучают место происшествия, чтобы разобраться, что пошло не так. С помощью свидетельств очевидцев и реконструкции событий мы раскрываем подробности самых трагических инцидентов в истории авиации.
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