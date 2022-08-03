Расскажи мне сказку (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

В этом необычном сериале всеми любимые истории про трех поросят и Гензель с суженым оборачиваются леденящими кровь триллерами и мрачнейшими хоррорами. Братья Гримм и Шарль Перро наверняка даже представить не могли, каких демонов из их произведений выпустит сценарист «Крика» Кевин Уильямсон.

