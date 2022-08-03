Рассказ служанки. Животрепещущий вопрос. Серия 2
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Сериалы
Рассказ служанки. Животрепещущий вопрос
1-й сезон
2-я серия
8.12021, Рассказ служанки. Животрепещущий вопрос. Серия 2
Документальный18+

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Рассказ служанки. Животрепещущий вопрос (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Ток-шоу о четвертом сезоне «Рассказа служанки» с участием актеров сериала и приглашенных звезд. Элизабет Мосс, Мадлен Брюэр, Энн Дауд, Брэдли Уитфорд и О. Т. Фагбенли делятся мыслями о вышедших сериях и предлагают свои трактовки сюжетных поворотов. Эти обсуждения раскрывают героев с новых сторон, позволяя увидеть неочевидные, на первый взгляд, связи.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

7.3 КиноПоиск