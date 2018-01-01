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Рассказ служанки
2-й сезон
2-я серия
2018, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

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Рассказ служанки (сериал, 2018) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Удостоенный нескольких премий «Эмми» сериал-антиутопия по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд. Действие разворачивается в образованной на территории США тоталитарной республике Галаад, где роль женщины сведена до функции ходячей утробы в подчинении у бездетных жeн власть имущих.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»