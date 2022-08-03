Удостоенный нескольких премий «Эмми» сериал-антиутопия по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд. Действие разворачивается в образованной на территории США тоталитарной республике Галаад, где роль женщины сведена до функции ходячей утробы в подчинении у бездетных жeн власть имущих.

