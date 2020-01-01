WinkДетям7 класс. ЛитератураЗарубежная литература XX векаРассказ Рея Бредбери «Каникулы». Что нужно человеку для счастья?
7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 10 серия 3 смотреть онлайн
6.02020, Рассказ Рея Бредбери «Каникулы». Что нужно человеку для счастья?
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке учащиеся познакомятся с биографией известного американского писателя-фантаста Брэдбери, познакомятся с содержанием рассказа Каникулы в ходе обсуждения и анализа рассказа постараются ответить на вопрос: в чем смысл жизни человека и что ему нужно для счастья.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Рассказ Рея Бредбери «Каникулы» 10 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.