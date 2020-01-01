WinkДетям8 класс. ЛитератураИз литературы XIX векаРассказ Н.С. Лескова «Старый гений»
8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн
5.52020, Рассказ Н.С. Лескова «Старый гений»
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На этом уроке мы узнаем больше о творчестве Н.С Лескова и познакомимся с некоторыми фактами его биографии. Проанализируем рассказ Старый гений. Вновь столкнемся с использованием в литературе образа маленького человека
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