Расправа (2019). Серия 8
Wink
Сериалы
Расправа (2019)
1-й сезон
8-я серия
8.02019, Reprisal
Боевики, Криминал18+

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Расправа (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Кэтрин Харлоу удалось выжить после того, как банда еe брата попыталась убить ее очень жестоким способом. Годы спустя те же преступники похищают племянницу Дорис, пробуждая в ней гнев и желание отомстить во что бы то ни стало. И лучше бы им не знать, какое наказание она для них готовит…

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расправа (2019)»

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