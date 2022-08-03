Расправа (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

WinkСериалыРасправа (2019)1-й сезон7-я серия
8.02019, Reprisal
Боевик, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кэтрин Харлоу удалось выжить после того, как банда еe брата попыталась убить ее очень жестоким способом. Годы спустя те же преступники похищают племянницу Дорис, пробуждая в ней гнев и желание отомстить во что бы то ни стало. И лучше бы им не знать, какое наказание она для них готовит…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДвРежиссёр
Джонатан
ван Тюллекен
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- СРРежиссёр
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- Актриса
Эбигейл
Спенсер
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- ММАктёр
Мена
Массуд
- МДАктриса
Мэдисон
Девенпорт
- РУАктёр
Риз
Уэйкфилд
- БЭАктриса
Бетани
Энн Линд
- ДДАктёр
Давид
Дастмалчян
- КТАктёр
Крэйг
Тейт
- УДАктёр
Уэви
Джонез
- ЛДАктриса
Лиа
ДеЛария
- АЛСценарист
Адам
Лэш
- Оператор
Дэвид
Грин
- ДЕОператор
Дерек
Е. Тиндел
- ЛСОператор
Ларкин
Сайпл
- THКомпозитор
The
Haxan Cloak