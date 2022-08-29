Раскраски с Малышариками (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн
8.12017, Раскраски с Малышариками. Сезон 1. Серия 48
Мультсериалы, Семейный18+
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О сериале
Маленьким художникам, которые только начинают свой творческий путь, может быть сложно. Хочется поскорее начать создавать шедевры, но для начала нужно научиться открывать фломастеры, держать в руках карандаш, отличать цвета. Всему этому зрителей обучат малышарики, а вдобавок — покажут, как нужно рисовать зверей, растения, машинки и многое другое.