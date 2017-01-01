Раскраски с Малышариками (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 139 смотреть онлайн

Маленьким художникам, которые только начинают свой творческий путь, может быть сложно. Хочется поскорее начать создавать шедевры, но для начала нужно научиться открывать фломастеры, держать в руках карандаш, отличать цвета. Всему этому зрителей обучат малышарики, а вдобавок — покажут, как нужно рисовать зверей, растения, машинки и многое другое.





Сериал Раскраски с Малышариками 1 сезон 139 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.