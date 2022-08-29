Раскраски с Малышариками. Сезон 1. Серия 105
Раскраски с Малышариками
1-й сезон
105-я серия

Раскраски с Малышариками (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 105 смотреть онлайн

Мультсериалы0+

О сериале

Маленьким художникам, которые только начинают свой творческий путь, может быть сложно. Хочется поскорее начать создавать шедевры, но для начала нужно научиться открывать фломастеры, держать в руках карандаш, отличать цвета. Всему этому зрителей обучат малышарики, а вдобавок — покажут, как нужно рисовать зверей, растения, машинки и многое другое.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
3 мин / 00:03

