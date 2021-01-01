Рашаш. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Рашаш
1-й сезон
6-я серия
7.02021, Rashash
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

Рашаш (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Биографическая драма о печально известном наркоторговце Рашаше Аль-Отайби. В 1980-х годах Саудовскую Аравию потрясла серия преступлений, связанных с наркоторговлей. Когда их виновника, Рашаша Аль-Отайби, наконец, поймали, его ждала целая лавина обвинений, в том числе и в многочисленных убийствах. Сериал расскажет о молодом офицере Фахде, главной целью которого стал арест Рашаша. В сюжете использованы данные из архивов полиции. Увидеть один из самых масштабных сериалов Саудовской Аравии «Рашаш» вы можете онлайн на Wink.

Страна
Саудовская Аравия
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Триллер
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.9 IMDb