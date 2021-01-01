Рашаш (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Биографическая драма о печально известном наркоторговце Рашаше Аль-Отайби. В 1980-х годах Саудовскую Аравию потрясла серия преступлений, связанных с наркоторговлей. Когда их виновника, Рашаша Аль-Отайби, наконец, поймали, его ждала целая лавина обвинений, в том числе и в многочисленных убийствах. Сериал расскажет о молодом офицере Фахде, главной целью которого стал арест Рашаша. В сюжете использованы данные из архивов полиции. Увидеть один из самых масштабных сериалов Саудовской Аравии «Рашаш» вы можете онлайн на Wink.



