Раони Барселос vs Виктор Генри
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UFC Fight Night Las Vegas 46
1-й сезон
Раони Барселос vs Виктор Генри

UFC Fight Night Las Vegas 46 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Бой в тяжeлом весе возглавил турнир UFC Fight Night 199. Деррик Льюис, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, вышел в октагон против Криса Дакаса, идущего на серии из четырeх побед.

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Жанр
Спорт
Время
32 мин / 00:32

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