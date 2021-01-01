WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 461-й сезонРаони Барселос vs Виктор Генри
UFC Fight Night Las Vegas 46 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
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О сериале
Бой в тяжeлом весе возглавил турнир UFC Fight Night 199. Деррик Льюис, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, вышел в октагон против Криса Дакаса, идущего на серии из четырeх побед.
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