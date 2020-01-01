UFC Fight Night Las Vegas 14 (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 141-й сезонРанда Маркос vs Канака Мурата
2020, UFC
Спортивный, Спортивный18+
О сериале
Бывший чемпион в лeгком весе Рафаэль Дос Аньос возвращается в категорию до 70 кг. В главном бою на турнире UFC Fight Night 183 он встретился с Полом Фелдером, занимающим седьмую строчку в рейтинге.
