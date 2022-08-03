Ранда Маркос vs Анджела Хилл
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Nashville
1-й сезон
Ранда Маркос vs Анджела Хилл

UFC Fight Night Nashville (сериал, 2019) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

24 марта прошла очередная ночь боeв UFC Fight Night Nashville. Главная битва состоялась между двумя бойцами полусреднего веса из США Стивеном Томпсоном и Энтони Петтисом. Кроме того, прошли три женских битвы, в том числе – силами померились американки Мэйси Барбер и Джей-Джей Олдрич.

Жанр
Спортивный
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг