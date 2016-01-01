Ранчо. Сезон 2. Серия 7
Wink
Детям
Ранчо
2-й сезон
7-я серия

Ранчо (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

9.12016, Le ranch
Мультсериалы, Семейный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мультфильм «Ранчо» – это прогулки верхом, неисчерпаемый энтузиазм и первые юношеские чувства, это скорость, напряжение и соперничество. Мультсериал посвящен миру конного спорта.

Он c юмором повествует о романтических приключениях группы подростков, которые живут по соседству, учатся уважать и любить друг друга, вместе взрослеют. Их объединяет любовь к лошадям, открытым пространствам, свободе.

Эта любовь развивает в них лучшие человеческие качества: щедрость, доброту и уважение к окружающей природе. Верхом на лошадях друзья исследуют мир. У подростков есть секретное ранчо - известное только им место встречи, где они могут делиться своими секретами.

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Страна
Германия, Франция
Жанр
Семейный, Мультсериалы
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 IMDb