Рами. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Рами
2-й сезон
10-я серия

Рами (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

2020, Ramy
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тяжело ли быть миллениалом-мусульманином? Ответ на этот вопрос пытается найти восходящая звезда комедийного жанра Рами Юссеф. Его новое шоу — честный и весeлый рассказ об отношениях с религией в современном мире, о самопознании и стремлении всегда оставаться самим собой.

Сериал Рами 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рами»