Рами (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Тяжело ли быть миллениалом-мусульманином? Ответ на этот вопрос пытается найти восходящая звезда комедийного жанра Рами Юссеф. Его новое шоу — честный и весeлый рассказ об отношениях с религией в современном мире, о самопознании и стремлении всегда оставаться самим собой.



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