Рами (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2019, Ramy
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Тяжело ли быть миллениалом-мусульманином? Ответ на этот вопрос пытается найти восходящая звезда комедийного жанра Рами Юссеф. Его новое шоу — честный и весeлый рассказ об отношениях с религией в современном мире, о самопознании и стремлении всегда оставаться самим собой.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- РЮРежиссёр
Рами
Юссеф
- ШДРежиссёр
Шерин
Дабис
- КСРежиссёр
Кристофер
Сторер
- ГБРежиссёр
Гарри
Брэдбир
- РЮАктёр
Рами
Юссеф
- АВАктёр
Амр
Вакед
- МААктёр
Мохаммед
Амер
- ХААктриса
Хиам
Аббасс
- ЛНАктёр
Лэйт
Накли
- МКАктриса
Мэй
Каламави
- ШААктёр
Шади
Альфонс
- МБАктриса
МаамеЯа
Боафо
- ЭКСценарист
Эри
Кэтчер
- АУСценарист
Азар
Усман
- ДКПродюсер
Джеррод
Кармайкл
- ЭКПродюсер
Эри
Кэтчер
- ХСПродюсер
Халли
Секофф
- ГЮХудожница
Грэйс
Юн
- КНХудожница
Кэт
Наварро
- НКХудожник
Наэль
Кань
- АКОператор
Адриан
Коррейя
- ЭКОператор
Эшли
Коннор
- ШМОператор
Шеннон
Мэдден
- Композитор
Дэн
Ромер