Жаныбек vs Джаниев
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Rage Arena 2
Rage Arena 2
Жаныбек vs Джаниев

Rage Arena 2 (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

7.62022, Жаныбек vs Джаниев
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

Rage Arena 2

Сюжет

К радости всех поклонников ударных единоборств, второй турнир организации RAGE Arena выдал двенадцать ярких и бескомпромиссных поединков. В главном бою вечера сошлись чемпионы Евразии и мира Бейшебек Жаныбек и Хаял Джаниев.

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