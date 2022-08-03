Мукадамшоев vs Будагов
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Rage Arena 2
Rage Arena 2
Мукадамшоев vs Будагов

Rage Arena 2 (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

7.62022, Мукадамшоев vs Будагов
Спортивный, Спортивный18+

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Rage Arena 2

О сериале

К радости всех поклонников ударных единоборств, второй турнир организации RAGE Arena выдал двенадцать ярких и бескомпромиссных поединков. В главном бою вечера сошлись чемпионы Евразии и мира Бейшебек Жаныбек и Хаял Джаниев.

Жанр
Спортивный
Время
11 мин / 00:11

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