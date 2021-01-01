Рафаэль Ассунсао vs Рики Симон
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UFC Fight Night Las Vegas 46
1-й сезон
Рафаэль Ассунсао vs Рики Симон

UFC Fight Night Las Vegas 46 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бой в тяжeлом весе возглавил турнир UFC Fight Night 199. Деррик Льюис, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, вышел в октагон против Криса Дакаса, идущего на серии из четырeх побед.

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