UFC 250 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

В главном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе, Невада действующая чемпионка в двух весовых категориях Аманда Нунес встретилась с бывшей чемпионкой Invicta Фелишей Спенсер, чтобы защитить свой пояс чемпионки в полулeгком весе UFC.



Сериал Рафаэль Ассунсао vs Коди Гарбрандт 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.