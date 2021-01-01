Рафа Гарсия vs Натан Леви
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Las Vegas 43
1-й сезон
Рафа Гарсия vs Натан Леви

UFC Fight Night Las Vegas 43 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главным событием турнира UFC Fight Night 198 стал бой в женском легчайшем весе. Кэтлин Виера, бывшая чемпионка Strikeforce и UFC, встретилась Мишей Тэйт, занимающей восьмую строчку рейтинга.

Сериал Рафа Гарсия vs Натан Леви 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Спорт

Рейтинг