WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 431-й сезонРафа Гарсия vs Натан Леви
UFC Fight Night Las Vegas 43 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Главным событием турнира UFC Fight Night 198 стал бой в женском легчайшем весе. Кэтлин Виера, бывшая чемпионка Strikeforce и UFC, встретилась Мишей Тэйт, занимающей восьмую строчку рейтинга.
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