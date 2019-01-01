Радужно-бабочково-единорожная кошка (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Радужно-бабочково-единорожная кошка. Сезон 1. Серия 5
Радужно-бабочково-единорожная кошка
1-й сезон
5-я серия

2019, Rainbow Butterfly Unicorn Kitty
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Добро пожаловать в сказочный город Мифландия, где обитают удивительные магические существа. Главная героиня — озорная кошечка Фелисити, которая любит вечеринки, но при этом всегда готова выручить друзей из беды и защитить их с помощью Силы Радуги, Силы Бабочки и Силы Единорога.

Страна
Франция, Великобритания, США, Мексика, Гонконг, Коста-Рика, Аргентина, Испания, Канада
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

